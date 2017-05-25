Лавров на полях ПМЭФ встретится с вице-канцлером ФРГ и премьером Иракского Курдистана

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с вице- канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем, премьер-министром Иракского Курдистана Масудом Барзани, премьер-министром Содружества Доминики Рузвельтом Скерритом и другими иностранными коллегами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров проведет переговоры с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ господином Габриэлем, премьер-министром Иракского Курдистана Барзани, премьер-министром Содружества Доминики и своими иностранными коллегами", - сказала она.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям - "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития", "Беседы о будущем".