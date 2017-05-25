Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ рекомендует воздержаться от посещения массовых мероприятий в Великобритании

Политика
25 мая, 15:30 UTC+3

Ранее в стране был объявлен высокий уровень террористической угрозы в связи с недавним терактом в Манчестере

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от участия в массовых мероприятиях в Великобритании в связи с объявленным властями страны высоким уровнем террористической угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также новости по теме:
Расследование теракта в Манчестере

Канцелярия Мэй не подтверждает ее планы обсудить с Трампом утечку секретных данных

Лондон прекратил предоставлять США данные о расследовании теракта в Манчестере

Число задержанных по делу о теракте в Манчестере достигло восьми человек

"Я хотела бы обратить внимание, что официальные структуры Великобритании повысили уровень террористической угрозы до предельно возможного, критического. В этой связи мы, ориентируясь на такие решения Великобритании, рекомендуем российским гражданам принимать этот фактор во внимание при планировании поездок. Мы также рекомендуем нашим гражданам воздержаться от посещения массовых публичных мероприятий и мест скопления людей в британских мегаполисах, если это не продиктовано крайней личной или служебной необходимостью", - сказала она.
"Полагаем, что следовать данной рекомендации необходимо до стабилизации властями Великобритании ситуации в области безопасности, соответственно, до официального снижения уровня (террористической) угрозы в этой стране", - добавила Захарова.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
2
Постепенное повышение температуры начнется в Москве в конце мая
3
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Наггетсы с антибиотиками не попали в "Макдоналдс"
7
В Новгородской области в ДТП с грузовиком погибли шесть человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама