МИД РФ рекомендует воздержаться от посещения массовых мероприятий в Великобритании

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от участия в массовых мероприятиях в Великобритании в связи с объявленным властями страны высоким уровнем террористической угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы обратить внимание, что официальные структуры Великобритании повысили уровень террористической угрозы до предельно возможного, критического. В этой связи мы, ориентируясь на такие решения Великобритании, рекомендуем российским гражданам принимать этот фактор во внимание при планировании поездок. Мы также рекомендуем нашим гражданам воздержаться от посещения массовых публичных мероприятий и мест скопления людей в британских мегаполисах, если это не продиктовано крайней личной или служебной необходимостью", - сказала она.

"Полагаем, что следовать данной рекомендации необходимо до стабилизации властями Великобритании ситуации в области безопасности, соответственно, до официального снижения уровня (террористической) угрозы в этой стране", - добавила Захарова.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.