Захарова: дискредитация посла РФ в США - сознательная политика телеканала CNN

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дискредитация посла РФ в США Сергея Кисляка телеканалом CNN является результатом сознательной редакционной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последнее время это стало просто своего рода традицией, трендом для людей, которые работают на телеканале CNN - корреспондентов, ведущих, обозревателей - приписывать совершенно абсурдные действия послу России в США господину Кисляку", - сказала она. По словам дипломата, в репортажах этого телеканала посла РФ называют не иначе, как "шпионом высшей категории и вербовщиком". "Для подстраховки все эти оценки приводились со ссылкой на якобы высказывания бывших и нынешних американских официальных лиц. Естественно, российская позиция не цитировалась в данном контексте практически ни как", - заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что эти действия телеканала "направлены на дискредитацию деятельности главы российского дипломатического представительства" и "являются результатом сознательной редакционной политики руководства телеканала". "Как показывают наши контакты (с телеканалом CNN) - это не результаты журналистских расследований, это не журналистская импровизация, это не непрофессионализм журналистов - это сознательная политика, которая спускается журналистам сверху", - заявила она.

"Формируется ли она (редакционная политика) внутри телеканала либо она спускается телеканалу тоже сверху - вот это как раз может быть предметом вашего журналистского расследования. Создается впечатление, что кому-то в нынешнем политическом истеблишменте Вашингтона просто явно не по душе мысль о возможном улучшении взаимоотношений межу двумя нашими странами", - указала официальный представитель МИД РФ.