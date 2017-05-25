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Захарова: дискредитация посла РФ в США - сознательная политика телеканала CNN

Политика
25 мая, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, "приписывать совершенно абсурдные действия" Сергею Кисляку "стало трендом для людей, которые работают на CNN"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дискредитация посла РФ в США Сергея Кисляка телеканалом CNN является результатом сознательной редакционной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В последнее время это стало просто своего рода традицией, трендом для людей, которые работают на телеканале CNN - корреспондентов, ведущих, обозревателей - приписывать совершенно абсурдные действия послу России в США господину Кисляку", - сказала она. По словам дипломата, в репортажах этого телеканала посла РФ называют не иначе, как "шпионом высшей категории и вербовщиком". "Для подстраховки все эти оценки приводились со ссылкой на якобы высказывания бывших и нынешних американских официальных лиц. Естественно, российская позиция не цитировалась в данном контексте практически ни как", - заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что эти действия телеканала "направлены на дискредитацию деятельности главы российского дипломатического представительства" и "являются результатом сознательной редакционной политики руководства телеканала". "Как показывают наши контакты (с телеканалом CNN) - это не результаты журналистских расследований, это не журналистская импровизация, это не непрофессионализм журналистов - это сознательная политика, которая спускается журналистам сверху", - заявила она.

"Формируется ли она (редакционная политика) внутри телеканала либо она спускается телеканалу тоже сверху - вот это как раз может быть предметом вашего журналистского расследования. Создается впечатление, что кому-то в нынешнем политическом истеблишменте Вашингтона просто явно не по душе мысль о возможном улучшении взаимоотношений межу двумя нашими странами", - указала официальный представитель МИД РФ.

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Персоны
Кисляк, Сергей Иванович Захарова, Мария Владимировна
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