Источник: комитет Госдумы поддержал кандидатуру Небензи на пост постпреда РФ при ООН

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам поддержал сегодня кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на пост постоянного представителя России при ООН. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета.
"Комитет дал согласие на назначение Небензи на пост постпреда РФ при ООН, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства. На заседании присутствовал также заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
Пост российского постпреда при ООН стал вакантным после трагической кончины чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина в феврале на его рабочем месте в Нью-Йорке.
Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, комитет Государственной думы по международным делам "участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и в международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.
"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в статье 212 регламента Госдумы.
Решение о назначении послов России принимается указом президента РФ.