Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заявления Киева о визах для россиян абсурдны и напоминают анекдот про кактусы.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это какой-то театр абсурда, какой-то нонсенс, - сказала дипломат. - Ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы на Украине, напоминает мне анекдот про кактусы, которые кололись, но их продолжали есть".