Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заявления Киева о визах для россиян абсурдны и напоминают анекдот про кактусы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это какой-то театр абсурда, какой-то нонсенс, - сказала дипломат. - Ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы на Украине, напоминает мне анекдот про кактусы, которые кололись, но их продолжали есть".