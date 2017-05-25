В Петербурге на референдум могут вынести вопрос о лишении мандатов депутатов Заксобрания

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга подтвердила соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского референдума о лишении мандатов шести депутатов из оппозиционных фракций Заксобрания, передает корреспондент ТАСС с заседания комиссии.
"Представленное ходатайство о проведении референдума соответствует федеральному законодательству. Предлагается направить постановление о регистрации инициативной группы в Законодательное собрание Петербурга", - сказала заместитель председателя комиссии Надежда Лебедева.
Решение было вынесено комиссией единогласно.
На плебисцит предлагается вынести вопрос: "Считаете ли вы необходимым отозвать депутатов Заксобрания Петербурга шестого созыва Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева, Максима Резника, Трохманенко Сергея?".
Инициаторами лишения мандатов депутатов выступили 20 жителей Петербурга, их имена не называются.
После поступления документов в Заксобрание, городской парламент должен решить, соответствует ли предложенный вопрос федеральному и местному законодательству.