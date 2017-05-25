Рогозин: Россия обладает возможностями, чтобы обеспечить защиту себе и союзникам

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия обладает всеми необходимыми возможностями, в том числе физическими, чтобы защищать себя и своих союзников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на открытии выставки "За други своя", посвященной 140-летию войны за освобождение Болгарии 1877-1878.

"Мы никогда своих младших братьев в обиду не давали и не будем давать, а сейчас тем более. У нас есть для этого все необходимые чисто физические возможности - не давать ни себя, никого в обиду", - заявил Рогозин.

Он пожелал и русским, и болгарам помнить всегда помнить об этих событиях, "чтобы не находились негодяи и подонки, которые пытаются сметать памятники и заливать грязной пропагандистской жижей ту кровь, которой пропитана наша общая земля".