Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в Антарктике

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ПЕКИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Россия и Китай намерены углублять практическое сотрудничество по исследованию Антарктики.
Об этом заявил ТАСС начальник Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Валерий Лукин после церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в Антарктике между Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета и Государственным управлением по делам Арктики и Антарктики при Океанологическом управлении КНР.
"Предложение о подписании такого документа поступило к нам от китайской стороны еще в феврале. Мы его отшлифовали, обменялись мнениями и согласовывали. Это рамочное соглашение, где стороны подчеркивают приверженность принципам деятельности Договора об Антарктике", - рассказал Лукин.
По его словам, "предлагается объединить усилия для выполнения некоторых видов исследований и логистических операций в регионе, которые очень дороги". "Они выполняются далеко от наших традиционных баз, в этой связи и для китайской, и для российской сторон такого рода объединение возможностей может иметь выгоду", - отметил он.
Российский исследователь рассказал, что подписание меморандума заложило правовую основу для укрепления практического взаимодействия с КНР, у которого, по мнению начальника РАЭ, имеются хорошие перспективы. "Расположение китайских станций в Антарктике близко с нами, - сказал он. - Более того, у нас уже действует соглашение о временном использовании нашей взлетно-посадочной полосы в районе станции "Прогресс".
"Китайцы уже пользовались нашей инфраструктурой, сейчас мы подводим итоги этой работы. У китайской стороны есть большой интерес к исследованию подледникового водоема, который они нашли. Всем хорошо известны наши успехи в исследовании подледникового озера "Восток". Естественно, кооперация пойдет на пользу обеим сторонам", - сообщил Лукин.