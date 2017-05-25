Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает странным совет учить русский язык от представителя администрации Барака Обамы, при котором российско-американские отношения оказались в тупике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершенно странное, саркастическое, наверное, но странное при этом заявление Джона Керри относительно необходимости при нынешней администрации учить русский язык, - сказала Захарова. - Это все очень странно: у демократов было два срока, чтобы и язык выучить, и отношения наладить. Не сделано было ни то, ни другое. А уж что делать новой администрации, я думаю, решать новой администрации".

Захарова отметила, что администрация Барака Обамы завела отношения США с Россией в тупик. "Очевидно, что был взят курс на сворачивание отношений с Россией. Это не только наши аналитические оценки, это по факту было так", - добавила она.

Ранее бывший госсекретарь Джон Керри в ходе выступления перед американскими студентами дал им совет учить русский язык. Рассказывая студентам о том, "в чем секрет реального влияния на правительство", Керри отметил, что при администрации Дональда Трампа, чтобы влиять на власть, следует выучить русский.