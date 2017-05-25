Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

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Марат Сафин отказался от мандата депутата ГосдумыПолитика 25 мая, 17:51
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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России", известный теннисист Марат Сафин написал заявление об отказе от мандата.
"Да, я написал заявление о сдаче мандата", - сказал парламентарий ТАСС.
Ранее о том, что Сафин написал заявление об отказе от мандата, сообщили в "Единой России".
В свою очередь, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, в подгруппу которого входит Сафин, отметил: "Он сомневается, справится ли с совмещением депутатской деятельности со спортивной и общественной". Шхагошев добавил, что "этот вопрос (об отказе от мандата Сафина) стоит, но решение еще не принято". По словам парламентария, "это, конечно, связано с режимом работы Госдумы седьмого созыва, который требует полной сосредоточенности на работе депутата".
По закону партия имеет право передать вакантный мандат любому кандидату в пределах региональной группы федерального списка, по которому избирался покидающий Госдуму депутат. Если в течение двух недель партия этим правом не воспользовалась, ЦИК передает мандат следующему кандидату по списку. В случае если весь региональный список исчерпан, мандат отдается в другую региональную группу.
Сафин входил в региональную группу №16 федерального списка "Единой России" (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область), которую возглавлял Вячеслав Никонов. Сафин также входил в состав Госдумы прошлого созыва.