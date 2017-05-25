Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: США, Франция и Великобритания противостоят попыткам понять, что произошло в Идлибе

Политика
25 мая, 20:38 дата обновления: 25 мая, 21:28 UTC+3

В ведомстве считают, что "обличителей" Дамаска не интересует установление истины в вопросе, кто на самом деле стоит за возможным применением зарина в сирийской провинции"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пострадавший от предполагаемого применения химического оружия в госпитале, Турция, 5 апреля

Пострадавший от предполагаемого применения химического оружия в госпитале, Турция, 4 апреля

© IHA via AP

25 мая. /ТАСС/. Представители США, Франции и Великобритании отчаянно противодействуют попыткам разобраться, кто на самом деле стоит за возможным применением зарина 4 апреля текущего года в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, 23 мая в СБ ООН состоялось очередное обсуждение положения дел с так называемым сирийским "химическим досье".

"Вновь подтвердилось, что "обличителей" Дамаска не интересует установление истины в важнейшем вопросе, кто на самом деле стоит за возможным применением зарина 4 апреля этого года в сирийской провинции Идлиб, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Представители США, Великобритании и Франции отчаянно противодействуют попыткам разобраться, насколько обоснован "заочно" вынесенный ими вердикт о якобы неоспоримой виновности правительства Башара Асада в этой химатаке в населенном пункте Хан-Шейхун".

Смотрите также

Захарова: выводы доклада ОЗХО по инциденту в Сирии сделаны на базе сведений оппозиции

Россия призывает прекратить политические игры вокруг химического досье Сирии

Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО

Минобороны РФ: представителей ОЗХО не было в Хан-Шейхуне, происхождение их проб непонятно

Глава МИД Сирии назвал историю в Хан-Шейхуне сфабрикованной

В министерстве также подчеркнули, что миссия ОЗХО не проявляет активности по установлению фактов использования химоружия, откладывая поездку в сирийский город Хан-Шейхун. "К сожалению, не проявляет в этом плане активности Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), из раза в раз откладывающая поездку в Хан-Шейхун со ссылкой на неблагоприятные условия в сфере безопасности", - указали в МИД РФ.

В связи с этим в МИД заявили, что уклонение от полноценного расследования ставит под вопрос дееспособность механизма ОЗХО-ООН и его существование. "По прошествии почти двух месяцев с момента химинцидента никто, похоже, не торопится выезжать в Хан-Шейхун (сирийская провинция Идлиб) для проверки всех обстоятельств столь резонансного дела, - указали в министерстве. - Более того, западники исключают даже саму возможность посещения авиабазы Шайрат, где по их же утверждениям, якобы хранился использованный в Хан-Шейхуне зарин".

"К сожалению, не проявляет в этом плане активности Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), из раза в раз откладывающая поездку в Хан-Шейхун со ссылкой на неблагоприятные условия в сфере безопасности, - отметили в МИД РФ. - А руководство Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) еще только имеет в виду разработать план следственных действий, в котором будет определено, какие места следует посетить, кого опросить и какие документы затребовать".

"Требуем от руководства СМР и Технического секретариата ОЗХО предпринять неотложные меры для исправления сложившейся ситуации, безотлагательно направить в Хан-Шейхун и на Шайрат своих специалистов, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Дальнейшее уклонение от полноценного расследования поставит под вопрос дееспособность СМР и МУФС и, соответственно, целесообразность их дальнейшего существования".

Инцидент в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шейрат в провинции Хомс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
3
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировали
6
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама