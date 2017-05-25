МИД: США, Франция и Великобритания противостоят попыткам понять, что произошло в Идлибе

25 мая. /ТАСС/. Представители США, Франции и Великобритании отчаянно противодействуют попыткам разобраться, кто на самом деле стоит за возможным применением зарина 4 апреля текущего года в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, 23 мая в СБ ООН состоялось очередное обсуждение положения дел с так называемым сирийским "химическим досье".

"Вновь подтвердилось, что "обличителей" Дамаска не интересует установление истины в важнейшем вопросе, кто на самом деле стоит за возможным применением зарина 4 апреля этого года в сирийской провинции Идлиб, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Представители США, Великобритании и Франции отчаянно противодействуют попыткам разобраться, насколько обоснован "заочно" вынесенный ими вердикт о якобы неоспоримой виновности правительства Башара Асада в этой химатаке в населенном пункте Хан-Шейхун".

В министерстве также подчеркнули, что миссия ОЗХО не проявляет активности по установлению фактов использования химоружия, откладывая поездку в сирийский город Хан-Шейхун. "К сожалению, не проявляет в этом плане активности Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), из раза в раз откладывающая поездку в Хан-Шейхун со ссылкой на неблагоприятные условия в сфере безопасности", - указали в МИД РФ.

В связи с этим в МИД заявили, что уклонение от полноценного расследования ставит под вопрос дееспособность механизма ОЗХО-ООН и его существование. "По прошествии почти двух месяцев с момента химинцидента никто, похоже, не торопится выезжать в Хан-Шейхун (сирийская провинция Идлиб) для проверки всех обстоятельств столь резонансного дела, - указали в министерстве. - Более того, западники исключают даже саму возможность посещения авиабазы Шайрат, где по их же утверждениям, якобы хранился использованный в Хан-Шейхуне зарин".

"К сожалению, не проявляет в этом плане активности Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), из раза в раз откладывающая поездку в Хан-Шейхун со ссылкой на неблагоприятные условия в сфере безопасности, - отметили в МИД РФ. - А руководство Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) еще только имеет в виду разработать план следственных действий, в котором будет определено, какие места следует посетить, кого опросить и какие документы затребовать".

"Требуем от руководства СМР и Технического секретариата ОЗХО предпринять неотложные меры для исправления сложившейся ситуации, безотлагательно направить в Хан-Шейхун и на Шайрат своих специалистов, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Дальнейшее уклонение от полноценного расследования поставит под вопрос дееспособность СМР и МУФС и, соответственно, целесообразность их дальнейшего существования".

Инцидент в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шейрат в провинции Хомс.