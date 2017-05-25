Володин: Дума планирует ликвидировать "законодательные завалы" к маю 2018 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума намерена полностью расчистить "законодательные завалы" к маю следующего года, если сохранит нынешние темпы работы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на совещании со своими заместителями и руководителями думских комитетов.

"Если мы сможем сохранить этот темп работы, причем качественной работы, мы смогли бы завершить расчистку законодательных долгов прежних созывов к маю следующего года", - подчеркнул спикер, слова которого приводит думское управление по взаимодействию со СМИ.

"Если решим эту задачу, то сможем в дальнейшем сосредоточиться на работе по актуальной повестке, на качественной проработке законодательных инициатив, которые сегодня важны для страны", - отметил он.

Володин обратил внимание участников совещания на то, что "необходимо продолжить активную работу над законопроектами, учитывая, что до конца весенней сессии осталось два месяца". "Программа законопроектной работы очень насыщенная, но мы должны выполнять ее, не снижая качества обсуждения, соблюдая все нормы регламента (Госдумы)", - сказал он.

В ходе совещания первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников сообщил о результатах деятельности рабочей группы по сокращению количества законопроектов, оставшихся от предыдущих созывов. Их количество, по его словам, уменьшилось почти в два раза - с 2020 законопроектов до 1026.

В свою очередь ​первый вице-спикер Александр Жуков отметил некоторые приоритетные законопроекты, которые необходимо рассмотреть до конца сессии. Среди них он назвал поправки в федеральный бюджет текущего года, законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, об информационно-телекоммуникационных технологиях в сфере охраны здоровья, о развитии государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах.

"Конечно, будет больше дискуссий, потребуется больше времени на рассмотрение законов, но это и есть настоящая работа законодателя", - сказал Володин, подводя итоги совещания.