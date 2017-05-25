Депутат Госдумы: заявления Трампа по НАТО похожи на политические заигрывания с альянсом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа по НАТО противоречивы и выглядят как политические заигрывания с членами альянса. Такое мнение высказал ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия", член думского комитета по международным делам Адальби Шхагошев.

Выступая 25 мая в Брюсселе на открытии саммита НАТО в новой штаб-квартире альянса, Трамп заявил, что НАТО в будущем должна уделять внимание в первую очередь борьбе с терроризмом, проблемам миграции, а также "угрозам со стороны России и на восточных и южных рубежах НАТО". Он также отметил, что НАТО является альянсом, который обеспечивает свободу и безопасность Европы. При этом во время избирательной кампании он называл альянс "устаревшей и затратной" организацией.

"Заявления Трампа выглядят противоречивыми, подчас противоположны, и больше похожи на его политические заигрывания с членами альянса", - подчеркнул Шхагошев.

"Что касается его высказываний о якобы угрозе со стороны РФ, то он прав. Естественно это так, потому что только Россия может остановить безразмерный аппетит расширения НАТО со всех сторон", - с иронией отметил парламентарий.