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Захарова: РФ обеспечивает соблюдение прав рабочих на строительстве объектов к ЧМ-2018

Политика
25 мая, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Официальный представитель МИД призвала представителей западных стран "обратить взоры на другие известные страны, где условия труда специалистов-мигрантов действительно оставляют желать лучшего"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Условия работы строителей спортивных объектов к чемпионату мира по футболу регламентируются российским трудовым и миграционным законодательством, контроль за соблюдением которого обеспечивают профильные ведомства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии в ФИФА в связи с якобы имевшим место нарушением прав трудовых мигрантов из КНДР при строительстве спортивных сооружений к мировому первенству.

"Что касается условий найма и пребывания северокорейских рабочих, о которых шла речь в документах, направленных различным международным структурам, которые так "озаботились" правами человека, то они регламентируются российским трудовым и миграционным законодательством, функции контроля за исполнением которого возложены на соответствующие российские компетентные органы по вопросам миграции, - сказала она. - Так что следить за соблюдением прав наемных рабочих в России есть кому".

Захарова призвала представителей западных стран "обратить взоры на другие известные страны, где условия труда специалистов-мигрантов действительно оставляют желать лучшего". "Вызывает сожаление, что такое ревностное внимание к правочеловеческим вопросам избирательно и превратилось в инструмент, как я уже сказала, политического противоборства", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ при этом в целом оценила комментарии представителей политических кругов СМИ и ряда стран относительно подготовки России к чемпионату мира по футболу как ангажированные. "Я всегда с очень большим уважением отношусь к работе и деятельности представителей гражданского общества, структур и организаций, которые занимаются соблюдением прав человека. Я против того, чтобы эти структуры и эта тема использовались не по значению, а просто являлись инструментами политического давления и шантажа или, как в данном случае, информационной кампании", - указала она.

Ранее главы футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда рабочих из КНДР при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". В обращении содержалась просьба провести расследование сообщений относительно якобы имевших место нарушений. В ответном заявлении ФИФА говорилось, что по итогам проведенной в марте инспекции свидетельств присутствия рабочих из КНДР на строительной площадке обнаружено не было.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
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