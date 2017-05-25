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Грушко: Россия обеспокоена увеличением военного бюджета в США в рамках НАТО

Политика
25 мая, 23:41 дата обновления: 26 мая, 0:00 UTC+3

При этом постпред России при организации подчеркнул, что присоединение альянса к антиигиловской коалиции "мало что дает", поскольку все страны НАТО так или иначе уже являются ее участниками

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия обеспокоена увеличением военных расходов администрации Дональда Трампа в рамках НАТО на 40% в 2018 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24"  постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

"То, что нас сегодня тревожит, - это то, что администрация Трампа на следующий год запросила $4,8 млрд для так называемой инициативы успокоения союзников. В нынешнем году такое финансирование составляло 3,7 млрд - это означает 40-процентное увеличение", - сказал он.

По мнению Грушко, это также означает, что "США могут дополнительно разместить американские силы в Европе, скажем, еще одну бригаду, о чем постоянно говорят в Пентагоне". По этой причине, заявил постпред, Россия внимательно следит за происходящем "на земле" и предпринимает все необходимые меры для надежного обеспечения интересов собственной безопасности. 

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При этом Грушко отметил, что присоединение Североатлантического альянса к антиигиловской коалиции "мало что дает", поскольку все страны НАТО так или иначе уже являются ее участниками. "Был одобрен план действий, который предусматривает, что альянс как организация присоединится к антиигиловской коалиции, возглавляемой США. С точки зрения добавленной стоимости этот шаг мало что дает, поскольку все страны - я подчеркиваю, все страны альянса - являются участниками этой самой коалиции", - сказал он.

Ранее 25 мая о решении НАТО присоединиться к коалиции во главе с США, проводящей операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Такое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита.

До настоящего момента НАТО как организация не являлась членом коалиции, но оказывала ей содействие на партнерских основаниях. Альянс осуществляет регулярные разведывательные полеты самолетов АВАКС вдоль границы Сирии с Турцией и вдоль побережья, не входя в сирийское воздушное пространство. Кроме того, НАТО осуществляет подготовку офицеров для иракской армии.

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Грушко, Александр Викторович
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