Слуцкий считает присоединение НАТО к коалиции во главе с США актом моральной поддержки

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает решение о присоединении НАТО к коалиции в Сирии во главе с США формальным "актом моральной поддержки".
"Небоевое" присоединение НАТО к коалиции во главе с США в Сирии - акт, скорее, моральной поддержки всех ее действий. На деле страны североатлантического альянса уже являются реальными участниками этой коалиции с самого момента ее создания. Поэтому "небоевой" статус присоединения НАТО - на самом деле некая политическая формальность", - заявил Слуцкий журналистам, комментируя прошедший саммит НАТО в Брюсселе.
По словам Слуцкого, "ВКC РФ - пока единственные иностранные военные силы, которые легитимно находятся в Сирии по просьбе властей и ведут борьбу с международным терроризмом на ее территории". "Россия не раз призывала к созданию самой широкой коалиции по борьбе с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (террористические организации, запрещены в РФ). Наша задача - ликвидировать очаг терроризма в САР, а не вмешиваться в ее политический строй", - подчеркнул глава комитета.
Однако, добавил он, "Запад пока продолжает идти в собственном фарватере". "И последствия такого курса, к сожалению, мы видим в Манчестере, Париже, Лондоне, Брюсселе и в других европейских городах, где за последний год произошли страшные теракты", - заключил Слуцкий.
Накануне поздно вечером о решении НАТО присоединиться к коалиции во главе с США, проводящей операцию против ИГ в Сирии и в Ираке, объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Такое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита.
До настоящего момента НАТО как организация не являлась членом коалиции, но оказывала ей содействие на партнерских основаниях. Альянс осуществляет регулярные разведывательные полеты самолетов АВАКС вдоль границы Сирии с Турцией и вдоль побережья, не входя в сирийское воздушное пространство. Кроме того, НАТО осуществляет подготовку офицеров для иракской армии.