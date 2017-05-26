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Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской

Политика
26 мая, 10:16 дата обновления: 26 мая, 10:35 UTC+3

Спикер ГД напомнил, что право парламентариев обращаться с запросами в ведомства закреплено Конституцией РФ

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что просьбы о проверках кинокомпании режиссера Алексея Учителя являются личной инициативой депутата Натальи Поклонской. При этом право парламентариев обращаться с запросами в ведомства закреплено Конституцией РФ, напомнил спикер.

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"Это действительно право депутатов, закрепленное федеральным законодательством и Конституцией", - сказал Володин ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о проверке полицией в связи с запросом Поклонской киностудии Учителя на налоговые преступления. "Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать. Поэтому это ее инициатива как депутата", - пояснил он.

"Что касается проверяющих ведомств, они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию", - подчеркнул Володин. "В этой связи было бы правильно исходить из того, что есть позиция депутата, но может быть и позиция ведомства, которая не всегда совпадает с позицией депутата", - заключил он.

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Учителя Константин Добрынин, 25 мая на киностудию режиссера в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По словам юриста, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, оттуда - в ГУВД Санкт-Петербурга, а затем - в УВД Василеостровского района города. В документе полиция просит в пятидневный срок предоставить им уставные и учредительные документы, список субсидий, полученных с 2014 года по настоящее время на реализацию проектов в сфере кинематографии и другие документы. Эти сведения, отмечается в документе, необходимы в связи с "проведением мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений".

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Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Володин, Вячеслав Викторович Поклонская, Наталья Владимировна
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