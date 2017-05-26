Лукашевич: Киев в вопросе введения виз хочет спровоцировать Россию на ответные действия

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Киев, поднимая вопрос о введении виз для россиян хочет спровоцировать Россию на ответные действия, которые ударят по миллионам украинцев. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на Постоянном совете Организации. Текст размещен на сайте российского дипведомства.
"Украинские националисты не останавливаются, - отметил Лукашевич. - По заявлению директора Института национальной памяти Украины, жителям страны необходимо оборвать все контакты с родственниками, проживающими в России".
"Муссируются идеи о введении визового режима с Россией. В чем цель? Въезд россиян на Украину и так затруднен, многим отказывают без вразумительных объяснений, - обратил внимание дипломат. - Возможно, задача - спровоцировать ответные действия, чтобы они ударили по миллионам украинцев, которые ездят в Россию на заработки и к родственникам".
В начале этой недели парламентская фракция "Народный фронт", лидером которой является экс-премьер Украины Арсений Яценюк, обратилась с просьбой в Верховную раду рассмотреть законопроекты, в том числе о введении визового режима с Россией.