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РФ, США и ООН поддерживают постоянные контакты по Сирии

Политика
26 мая, 10:52 дата обновления: 26 мая, 11:24 UTC+3

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что стороны регулярно общаются на полях встреч целевых групп по гуманитарной помощи и по прекращению огня

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия, США и ООН поддерживают постоянные контакты по Сирии на полях работы в механизмах Международной группы поддержки Сирии в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Они (представители РФ, США и ООН - прим. ТАСС) там (в Женеве - прим. ТАСС) постоянно находятся, проводятся встречи целевых групп по гуманитарной помощи, по прекращению огня. И на полях этих групп постоянно общаются, в том числе и в трехстороннем формате - Россия, США и ООН", - сказал он.

"У меня такое впечатление, что, когда (заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий - прим. ТАСС) Гатилов был там, он общался и (со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном - прим. ТАСС) де Мистурой, и с американцами", - добавил Богданов.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
Персоны
Де Мистура, Стаффан Богданов, Михаил Леонидович Гатилов, Геннадий Михайлович
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