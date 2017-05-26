РФ, США и ООН поддерживают постоянные контакты по Сирии

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия, США и ООН поддерживают постоянные контакты по Сирии на полях работы в механизмах Международной группы поддержки Сирии в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Они (представители РФ, США и ООН - прим. ТАСС) там (в Женеве - прим. ТАСС) постоянно находятся, проводятся встречи целевых групп по гуманитарной помощи, по прекращению огня. И на полях этих групп постоянно общаются, в том числе и в трехстороннем формате - Россия, США и ООН", - сказал он.
"У меня такое впечатление, что, когда (заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий - прим. ТАСС) Гатилов был там, он общался и (со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном - прим. ТАСС) де Мистурой, и с американцами", - добавил Богданов.