Единороссы не поддержат идею проверки чиновников, чьи родственники нарушили закон

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Единороссы в Госдуме не поддержат законопроект о проверке чиновников, чьи родственники грубо нарушили закон, поскольку данная идея противоречит российскому законодательству. Об этом заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Как сообщил ранее телеканал RT, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил проверять чиновников и крупных бизнесменов, если их близкие родственники грубо нарушили Уголовный кодекс или Кодекс РФ об административных правонарушениях.

"Вострецов уведомил Экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" о намерении внести законопроект о проверке чиновников после нарушения закона их родными, но ни законопроект, ни саму идею совет пока не рассматривал и решения не выносил", - сказал Исаев.

По его мнению, у такой инициативы "мало шансов на поддержку, поскольку она противоречит российскому законодательству".