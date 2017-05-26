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Яровая: итоги опроса об отношении американцев к РФ говорят о дефиците правды в США

Политика
26 мая, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Согласно результатам исследования, 64% американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов

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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Итоги общенационального опроса телекомпании Fox News об отношении американцев к РФ говорит о крупнейшем в мире дефиците правды в США. Такое мнение высказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно результатам исследования, 64% американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов.

"У США самый большой в мире внутренний и внешний государственный дефицит правды", - сказала Яровая. По ее мнению, речь идет о "запрограммированном обмане, целью которого является негативное отношение к России".

"Из истории и сознания американцев вытравили элементарное знание о роли нашей страны и нашего народа в победе над фашизмом, - продолжила парламентарий. - А сейчас американцев лишают знания о ведущей роли России в защите мира от терроризма". "Не только потому, что просто хотели в обычной американской манере присвоить чужое, а для того, чтобы беспрепятственно вести холодную войну против нашей страны", - отметила она.

"Психологическая война и кибервойна возможны только на основе манипуляции сознанием. И первыми жертвами обмана американских политических и финансовых воротил стали, конечно, сами американцы", - заключила Яровая.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
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