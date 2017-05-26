Лавров и Барзани на встрече на полях ПМЭФ обсудят ситуацию вокруг Мосула

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на предстоящей на следующей неделе встрече с премьером Иракского Курдистана Масудом Барзани обсудит борьбу с терроризмом, в частности ситуацию вокруг Мосула. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Речь пойдет о ситуации в Ираке в целом, в частности о наших контактах. У нас работает генеральное консульство в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, поддерживаем компании на уровне регионального правительства, которое возглавляет Нечирван Барзани. У нас довольно активно работают компании в области нефти и газа, есть гуманитарные и научные контакты", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос о действиях в регионе американской коалиции, проводящей операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Богданов отметил, что представителей РФ "интересуют все вопросы".

"Нас интересует оценка руководством Иракского Курдистана, Демократической партии Курдистана обстановки в регионе, и в Ираке, и в Сирии, и борьба с террористами, с ИГ, ситуация вокруг Мосула", - добавил дипломат.

Богданов отметил, что действующие в окрестностях Мосула отряды курдских военизированных формирований "пешмерга" играют важную роль в ситуации "на земле".

Ранее о встрече Лаврова и Барзани на полях саммита ПМЭФ сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.