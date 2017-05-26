Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: развертывания НАТО на "восточном фланге" ведут к гонке вооружений

Политика
26 мая, 11:52 дата обновления: 26 мая, 12:02 UTC+3

Москва призвала альянс оставить попытки выстраивать отношения с Россией в духе схем и механизмов эпохи конфронтации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Министерства иностранных дел РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Развертывания НАТО на "восточном фланге" ведут к опасному витку гонки вооружений. Об этом говорится в заявлении МИД.

Читайте также новости по теме:
Отношения России и НАТО
© AP Photo/Evan Vucci

Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений

WSJ: НАТО может возродить главнокомандование в Атлантике ради противостояния РФ

Захарова обратила внимание на то, что НАТО не защищает Испанию от терроризма

"Предпринимаемые меры по укреплению "восточного фланга" НАТО, наращиванию военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах размывают положения Основополагающего акт прежде всего в отношении обязательств "осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил"", - подчеркивается в заявлении.

В Москве рассматривают "попытки обхода принципов Основополагающего акта как опасные и противоречащие подлинным интересам самих государств-членов НАТО".

"Видим в этом стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва призывает НАТО пока не поздно оставить попытки выстраивать отношения с Россией в духе схем и механизмов эпохи конфронтации. В дипведомстве констатировали, что "на данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания холодной войны кризисе".

"Состояние отношений России и НАТО как крупнейших военно-политических факторов во многом определяет качество европейской и международной безопасности, - отмечают в Москве. - Стремление альянса доказать свою востребованность раздуванием мифа об "угрозе с Востока" препятствует объединению усилий государств в борьбе с общими угрозами и вызовами".

"Нарастающие негативные тенденции - не выбор России, - подчеркнули в министерстве. - Это - прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоглядное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах. И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации".

Несмотря на всю сложность текущего момента, в России убеждены, что "если даже в период блокового противостояния в рамках общеевропейского процесса удавалось выходить на результативное обсуждение имевшихся проблем, то это тем более возможно сейчас, когда государства Евро-Атлантики не разделяют никакие идеологические разногласия". "Главное здесь - осознание реалий, деполитизированное понимание современных процессов и способность заглянуть за горизонт сегодняшнего дня в интересах не только "клуба избранных стран", но и всех без исключения народов Европы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
2
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
3
Во дворе на юго-западе Москвы водитель насмерть сбил пешехода
4
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама