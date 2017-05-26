МИД РФ: развертывания НАТО на "восточном фланге" ведут к гонке вооружений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Развертывания НАТО на "восточном фланге" ведут к опасному витку гонки вооружений. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Предпринимаемые меры по укреплению "восточного фланга" НАТО, наращиванию военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах размывают положения Основополагающего акт прежде всего в отношении обязательств "осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил"", - подчеркивается в заявлении.

В Москве рассматривают "попытки обхода принципов Основополагающего акта как опасные и противоречащие подлинным интересам самих государств-членов НАТО".

"Видим в этом стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва призывает НАТО пока не поздно оставить попытки выстраивать отношения с Россией в духе схем и механизмов эпохи конфронтации. В дипведомстве констатировали, что "на данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания холодной войны кризисе".

"Состояние отношений России и НАТО как крупнейших военно-политических факторов во многом определяет качество европейской и международной безопасности, - отмечают в Москве. - Стремление альянса доказать свою востребованность раздуванием мифа об "угрозе с Востока" препятствует объединению усилий государств в борьбе с общими угрозами и вызовами".

"Нарастающие негативные тенденции - не выбор России, - подчеркнули в министерстве. - Это - прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоглядное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах. И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации".

Несмотря на всю сложность текущего момента, в России убеждены, что "если даже в период блокового противостояния в рамках общеевропейского процесса удавалось выходить на результативное обсуждение имевшихся проблем, то это тем более возможно сейчас, когда государства Евро-Атлантики не разделяют никакие идеологические разногласия". "Главное здесь - осознание реалий, деполитизированное понимание современных процессов и способность заглянуть за горизонт сегодняшнего дня в интересах не только "клуба избранных стран", но и всех без исключения народов Европы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.