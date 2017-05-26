Володин предложил Сафину стать его помощником на общественных началах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Марату Сафину, который решил отказаться от думского мандата, стать его помощником на общественных началах. Об этом заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Сафин подтвердил, что принял это предложение.

​"По нашей информации, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Марату Сафину стать своим советником на общественных началах по вопросам спорта", - сказал Исаев. Он также напомнил, что Сафин - "уже опытный политик", который проработал депутатом шесть лет. "Фракция благодарна ему за активную работу, работу с избирателями, работу над законопроектами", - добавил Исаев.

"Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей, мне бы хотелось продолжить работу. Чем могу, буду помогать", - отреагировал Сафин.

Со своей стороны, секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил, что в Госдуму и во фракцию единороссов поступило заявление от Сафина с просьбой о снятии с него полномочия депутата. Это связано с тем, что Сафин - единственный российский теннисист, который включен в Международный зал теннисной славы, пояснил он. "Естественно, у него там сегодня появляются большие профессиональные возможности для теннисной карьеры, много выставочных матчей, мастер- классов, которые он должен проводить в рамках этой серьезной работы", - отметил представитель руководства "Единой России".

"Мы не теряем с ним связь и рассчитываем на то, что связь фракции, партии "Единая Россия" с человеком, который сегодня является легендой, будет продолжаться, и мы будем вместе работать", - заключил Неверов.