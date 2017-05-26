Песков: встреча Путина и Трампа в ближайшие дни в Европе не планируется

От ларька до интернет-магазина: какой бизнес хотят открыть россиянеЭкономика и бизнес 26 мая, 13:00
Корабли Черноморского флота провели морской бой в ходе учений в Средиземном мореАрмия и ОПК 26 мая, 12:57
Кремль пока не определился со своим отношением к идее административной амнистииПолитика 26 мая, 12:53
Путин ознакомился с письмом Миронова в защиту СеребренниковаПолитика 26 мая, 12:52
Прокуратура не запрещает челябинский фестиваль красок, но вынесла ему предостереженияНовости Урала 26 мая, 12:47
Собянин: первые этажи домов по программе реновации спроектируют специально для бизнесаЭкономика и бизнес 26 мая, 12:41
Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозокТранспорт 26 мая, 12:36
ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря ЗаболотногоСпорт 26 мая, 12:34
Таормина встретила лидеров G7 ярким солнцем и безлюдными пляжамиМеждународная панорама 26 мая, 12:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни в Европе не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состоятся такой контакт с учетом того, что Путин отправляется 29 мая во Францию, а Трамп сейчас находится в Италии на саммите G7.
"Встречи никакой не планируется", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что президенты РФ и США будут находиться в разных странах - "как они могут встретиться?"
"Они и сейчас - Путин и Трамп - (оба) находятся в Европе", - обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.