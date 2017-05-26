Песков: встреча Путина и Трампа в ближайшие дни в Европе не планируется

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни в Европе не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состоятся такой контакт с учетом того, что Путин отправляется 29 мая во Францию, а Трамп сейчас находится в Италии на саммите G7.

"Встречи никакой не планируется", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что президенты РФ и США будут находиться в разных странах - "как они могут встретиться?"

"Они и сейчас - Путин и Трамп - (оба) находятся в Европе", - обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.