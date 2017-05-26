Песков: РФ солидарна с Великобританией в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В Кремле считают, что любая страна может подвергнуться атаке террористов, и призывают к совместным действиям в борьбе с этой угрозой.
"Мы видим, что ни одна из стран не может застраховать себя от нападения террористов и не может быть абсолютно эффективной в борьбе с терроризмом. Достижение (успеха) в борьбе с терроризмом возможно только путем максимально тесного взаимодействия и сотрудничества, это абсолютно очевидно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы все глубоко соболезнуем британцам (в связи с терактом в Манчестере), президент (России Владимир) Путин выразил свои соболезнования, мы солидарны с британцами в борьбе с терроризмом, но, к сожалению, ни она страна сейчас не может быть застрахована от повторения таких трагедий", - подчеркнул представитель Кремля.