МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кремль пока не определился со своим отношением к идее административной амнистии. "Пока позиция никакая (по предложению об административной амнистии - прим. ТАСС) не определена (в Кремле - прим. ТАСС)", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что эта инициатива появилась совсем недавно.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию и приурочить ее к 100-летию Октябрьской революции. Как сообщил газете глава СПЧ Михаил Федотов, "в России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена".

По мнению авторов идеи, амнистия может распространиться на миллионы людей - водителей, лишенных прав, нарушителей экономического или миграционного законодательства, а также правил проведения митингов. Федотов уточнил, что уже передал записку с концепцией проведения амнистии в администрацию президента РФ.