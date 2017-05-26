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Путин провел телефонные разговоры с премьером Венгрии и президентом Словении

Политика
26 мая, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

C Виктором Орбаном президент РФ обсудил проекты в сфере энергетики, в том числе строительство двух новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш"

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Словении Борутом Пахором и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Был разговор (Путина - прим. ТАСС) с президентом Словении Пахором и с премьер-министром Венгрии Орбаном", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, также Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, президент встретится с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Песков напомнил, что также в эти дни идет подготовка к предстоящему визиту президента России в Париж, который состоится 29 мая.

Разговор с Виктором Орбаном

C премьер-министром Венгрии Путин обсудил проекты в сфере энергетики, в том числе строительство двух новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш". Как сообщает пресс-служба Кремля, этим темам Путин и Орбан уделили особое внимание во время состоявшегося между ними телефонного разговора.

"Особое внимание уделено вопросам сооружения с участием государственной корпорации "Росатом" двух новых блоков на венгерской атомной электростанции "Пакш", а также совместным проектам в газовой сфере", - говорится в сообщении.

Также обсуждались актуальные вопросы российско-венгерских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Будапешт 2 февраля 2017 года.

Кроме того, собеседники условились о продолжении личных контактов.

Беседа с Борутом Пахором

Президент РФ также провел в пятницу телефонный с лидером Словении. По информации пресс-службы Кремля, речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества двух стран.

"Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Словению в июле 2016 года, а также ответного визита президента Словении в Россию в феврале с. г.", - сообщили в Кремле.

"Подчеркнута заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах", - отмечается в сообщении.

Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю знаменательной даты - 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией.

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Персоны
Пахор, Борут Орбан, Виктор Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Венгрия Словения
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