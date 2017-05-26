Путин провел телефонные разговоры с премьером Венгрии и президентом Словении

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Словении Борутом Пахором и премьером Венгрии Виктором Орбаном.
"Был разговор (Путина - прим. ТАСС) с президентом Словении Пахором и с премьер-министром Венгрии Орбаном", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, также Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, президент встретится с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Песков напомнил, что также в эти дни идет подготовка к предстоящему визиту президента России в Париж, который состоится 29 мая.
C премьер-министром Венгрии Путин обсудил проекты в сфере энергетики, в том числе строительство двух новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш". Как сообщает пресс-служба Кремля, этим темам Путин и Орбан уделили особое внимание во время состоявшегося между ними телефонного разговора.
"Особое внимание уделено вопросам сооружения с участием государственной корпорации "Росатом" двух новых блоков на венгерской атомной электростанции "Пакш", а также совместным проектам в газовой сфере", - говорится в сообщении.
Также обсуждались актуальные вопросы российско-венгерских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Будапешт 2 февраля 2017 года.
Кроме того, собеседники условились о продолжении личных контактов.
Президент РФ также провел в пятницу телефонный с лидером Словении. По информации пресс-службы Кремля, речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества двух стран.
"Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Словению в июле 2016 года, а также ответного визита президента Словении в Россию в феврале с. г.", - сообщили в Кремле.
"Подчеркнута заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах", - отмечается в сообщении.
Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю знаменательной даты - 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией.