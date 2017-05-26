В МИД РФ обсудили с послом США безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ на Украине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков и посол США в РФ Джон Теффт обсудили обеспечение безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СМИ) ОБСЕ на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили роль ОБСЕ в содействии урегулированию внутриукраинского конфликта, работу ее Специальной мониторинговой миссии на Украине, - информировали в министерстве. - Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности наблюдателей миссии".

Тема обеспечения безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на Украине стала особенно острой после того, как 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине.

В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители организации неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность СММ ОБСЕ и не препятствовать ее работе.