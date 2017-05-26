Медведев намерен посетить Китай в конце года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Китай с официальным визитом в конце этого года. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"На конец года намечен официальный визит в Китай председателя правительства РФ Дмитрия Медведева", - сказал министр.