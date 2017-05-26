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Лавров и главы субъектов РФ обсудили с каспийскими партнерами развитие сотрудничества

Политика
26 мая, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

На заседании была подчеркнута "необходимость продолжить практику проведения на регулярной основе двусторонних межрегиональных форумов"

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных РФ Сергей Лавров в ходе 29-го заседания совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России обсудил с главами регионов РФ и каспийскими партнерами вопросы развития сотрудничества с прикаспийскими странами. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Участники заседания обсудили вопросы расширения межрегионального сотрудничества субъектов федерации с партнерами из прикаспийских государств в целях содействия ускоренному социально-экономическому развитию российских регионов, - сообщили в МИД. - Была дана всесторонняя оценка мерам, принимаемым руководителями субъектов федерации по интенсификации экономических, торговых, культурных и научных связей со странами Прикаспия".

Как проинформировали во внешнеполитическом ведомстве, на заседании была подчеркнута "необходимость продолжить практику проведения на регулярной основе двусторонних межрегиональных форумов, проработки вариантов взаимных инвестиций в свободные экономические зоны каспийской "пятерки".

"В качестве приоритетных направлений развития сотрудничества между регионами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана названы также аграрный, транспортно-логистический и финансово-банковский секторы экономики", - отметили в МИД. В министерстве также подчеркнули, что "должное внимание уделено возможностям использования потенциала студенческих и преподавательских обменов, региональных некоммерческих организаций в общем контексте межрегиональных связей в прикаспийском регионе".

По итогам заседания совета были приняты развернутые рекомендации.

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