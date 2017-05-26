Путин обсудил с членами СБ РФ социально-экономические вопросы и ход операции ВКС в Сирии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В контексте международной проблематики затрагивалась тема продолжающейся операции ВКС РФ в Сирии", - отметил пресс-секретарь. "Состоялся также обмен мнениями по ряду других региональных проблем", - добавил он.

"В ходе совещания обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня", - сказал Песков.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.