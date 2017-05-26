Путин намерен обсудить с Макроном пути улучшения двусторонних отношений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия считает неудовлетворительным состояние политических и торгово-экономических отношений с Францией. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, пути их улучшения будут обсуждаться на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 29 мая.

"Мы исходим из того, что по двусторонней тематике президенты пройдутся по состоянию политических контактов, которые российскую сторону не удовлетворяют", - сказал Ушаков, отметив, что не работают межправительственная российско-французская комиссия на уровне премьер-министров, межпарламентская комиссия, Совет сотрудничества по вопросам безопасности и т. д.

По мнению Москвы, "состояние торговли (между РФ и Францией) неудовлетворительное". По словам Ушакова, "за последние три года товарооборот ополовинился", сократившись с более $22 млрд до более 13 млрд. "Правда, в первом квартале (текущего года отмечается) небольшой рост, но тенденция еще не развернута в положительную сторону", - сказал Ушаков. "То есть, состояние политических и торгово- экономических отношений, как мы считаем, будет обсуждаться (на встрече)", - заключил он.

При этом помощник президента обратил внимание, что продолжает работать еще одна совместная структура - Совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), сопредседателем которой с французской стороны в качестве министра экономики Эмманюэль Макрон являлся до августа 2016 года. С российской стороны комиссию возглавляет глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По словам Ушакова, Москва рассчитывает, что президент Франции определится, кто из членов нового правительства страны будет представлять Францию в этом Совете.

Ушаков, комментируя российско-французское экономическое взаимодействие, также сообщил что на предстоящем 1-3 июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается участие 180 французский участников. Кроме того, в рамках форума запланирован бизнес-диалог Россия-Франция с участием ведущих предпринимателей двух стран.

Помощник российского лидера считает, что неформальный характер переговоров Путина и Макрона позволит провести откровенную, доверительную дискуссию.

По его словам, совместно посетить выставку в Версале и "провести неформальные переговоры в достаточно узком составе", чтобы установить рабочий контакт, президент Франции предложил своему российскому коллеге во время их первого телефонного разговора 18 мая. "Мы эту идею поддержали, считаем, что посещение Версаля предоставляет возможность откровенного, доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов", - сказал Ушаков, отметив, что первая встреча Путина с новым президентом Франции будет важной.

По словам помощника президента РФ, Путин с Макроном проведут переговоры сначала в узком составе, затем в расширенном - в формате рабочего завтрака. После совместной пресс-конференции президенты двух стран посетят выставку, посвященную 300-летию визита Петра Первого во Францию, где во время осмотра экспонатов Путин и Макрон "продолжат дискуссию", отметил Ушаков.

В завершение визита глава российского государства посетит открытый в октябре прошлого года Российский духовно-культурный центр в Париже.

Также российская сторона отметила, что РФ и Франция не будут заключать какие-либо двусторонние соглашения во время визита Путина.

"Не предусмотрено (подписание документов)", - сказал журналистам Ушаков. "Это первая встреча и президенты хотят именно познакомится, получше узнать друг друга и договориться о следующих контактах", - пояснил он.