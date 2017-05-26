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Кремль связывает заявление Трампа по РФ с ситуацией вокруг российской темы в Вашингтоне

Политика
26 мая, 16:05 UTC+3 МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил, что заявление Трампа о том, что РФ - угроза НАТО, обусловлено попыткой увеличить взносы в бюджет альянса

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кремль рассматривает заявления президента США Дональда Трампа, причислившего РФ к угрозам НАТО, в контексте внутренней ситуации в Вашингтоне, а также попыток увеличить взносы в бюджет Альянса. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается упоминания России (Трампом в числе угроз НАТО), может быть, это можно рассматривать в том числе и в плане подталкивания союзников к тому, чтобы они выполняли свои обязательства по внесению соответствующих сумм в натовский бюджет", - сказал представитель Кремля.

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При этом Ушаков подчеркнул, что активность НАТО, конечно-же, вызывает беспокойство РФ, "ничего хорошего в этом (в активности) нет". "Но мы рассматриваем это высказывание (Трампа) в контексте того, что творится сейчас в Вашингтоне и вообще в Америке касательно так называемого российского досье", - заключил помощник президента РФ.

По его словам, во время своего турне на Ближний Восток и в Европу "Трамп сделал много привлекающих внимание заявлений", в том числе - "резкие заявления в отношении союзников" по Североатлантическому альянсу. "По-моему, к этим заявлениям первоочередное внимание привлечено", - считает Ушаков.

"Что касается политической ситуации вокруг так называемого RussiaGate в Вашингтоне, президент (России Владимир Путин), по-моему, очень хорошее слово подобрал на прошлой неделе, - заметил представитель Кремля. - Нравы, которые господствуют, к сожалению, сейчас в политической элите Вашингтона, конечно, вызывают досаду, сожаление, недоумение".

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Персоны
Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович
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