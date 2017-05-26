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Ушаков: РФ выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации с КНДР

Политика
26 мая, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В Москве скептически относятся к идее новых санкций, подчеркнул помощник президента РФ

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия скептически относится к идее новых санкций, которые могут навредить народу Северной Кореи, и выступает за политико-дипломатические пути решения вопросов, связанных с КНДР.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва идею экономического эмбарго против Пхеньяна.

"Мы вообще к санкциям относимся довольно-таки скептически", - сказал Ушаков. "Санкции против кого: против руководства Северной Кореи или против народа? Я бы воздержался от комментариев", - добавил представитель Кремля.

По его словам, "нужно использовать все возможные политико-дипломатические методы работы с северокорейским руководством, и не только с ним, но и с другими странами, которые активничают вокруг этой темы".

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Персоны
Ушаков, Юрий Викторович
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