Ушаков: РФ выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации с КНДР

Борзаковский: многие лидеры сборной РФ испытывают проблемы с мотивацией, но держат планкуСпорт 26 мая, 17:32
Деревянные небоскребы: в России будут стимулировать строительство домов из дереваЭкономика и бизнес 26 мая, 17:31
СМИ: Сергей Фурсенко сменил Митрофанова в должности генерального директора ФК "Зенит"Спорт 26 мая, 17:24
Сборная России по футболу проводит первую тренировку в Австрии в полном составеСпорт 26 мая, 17:20
Первый из четырех задержанных 25 мая в Москве членов ИГ арестован на два месяцаПроисшествия 26 мая, 17:10
Лукашенко: белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеровСпорт 26 мая, 17:05
Чистая энергетика за 4 года привлекла более 4 млн работниковСоциальная ответственность 26 мая, 17:00
Филиппенко: "Амур" не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛСпорт 26 мая, 16:57
Напечатанные на 3D-принтере яичники позволяют бесплодным мышам рожатьСоциальная ответственность 26 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия скептически относится к идее новых санкций, которые могут навредить народу Северной Кореи, и выступает за политико-дипломатические пути решения вопросов, связанных с КНДР.
Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва идею экономического эмбарго против Пхеньяна.
"Мы вообще к санкциям относимся довольно-таки скептически", - сказал Ушаков. "Санкции против кого: против руководства Северной Кореи или против народа? Я бы воздержался от комментариев", - добавил представитель Кремля.
По его словам, "нужно использовать все возможные политико-дипломатические методы работы с северокорейским руководством, и не только с ним, но и с другими странами, которые активничают вокруг этой темы".