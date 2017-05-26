Ушаков: визиты Путина в Кувейт и Саудовскую Аравию пока не прорабатываются

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Визиты президента РФ Владимира Путина в Кувейт и Саудовскую Аравию пока не прорабатываются. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя публикации в кувейтских СМИ.

"Я не видел этого сообщения, но, насколько я знаю, пока в проработке такой поездки нет", - сказал помощник президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг информацию о якобы возможном визите российского лидера в Кувейт и Саудовскую Аравию на следующей неделе.