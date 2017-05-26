Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ушаков: визиты Путина в Кувейт и Саудовскую Аравию пока не прорабатываются

Политика
26 мая, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы возможном визите российского лидера в Кувейт и Саудовскую Аравию на следующей неделе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Визиты президента РФ Владимира Путина в Кувейт и Саудовскую Аравию пока не прорабатываются. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя публикации в кувейтских СМИ.

"Я не видел этого сообщения, но, насколько я знаю, пока в проработке такой поездки нет", - сказал помощник президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг информацию о якобы возможном визите российского лидера в Кувейт и Саудовскую Аравию на следующей неделе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Кувейт Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами
6
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама