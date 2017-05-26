Путин: исполнители и заказчики теракта в Египте не должны уйти от возмездия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в провинции Эль-Минья. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В телеграмме глава российского государства подчеркнул, что убийство паломников, в числе которых были женщины и дети, стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, а исполнители и заказчики этого злодеяния не должны уйти от возмездия", - сообщили в пресс-службе.

Президент подтвердил, что Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом, передал соболезнования родным и близких погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.