Фрадков: Россия в диалоге с НАТО демонстрирует открытую, честную и потому сильную позицию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия в диалоге с НАТО сохраняет открытую, честную и сильную позицию, нагнетание конфронтации не выгодно никому. Такое мнение высказал ТАСС директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков.

"Исхожу из того, что нагнетание напряженности в мире не отвечает ничьим интересам, - сказал он. - Значительно ценнее стремление избегать конфронтации и способствовать созданию условий для сотрудничества, в первую очередь экономического. И на этой основе сообща бороться с реальными угрозами, такими, как терроризм и воинствующий радикализм в самых разных его проявлениях".

"Кстати, у нас много потенциальных проектов со странами, входящими в блок НАТО, - отметил глава РИСИ. - И здесь Россия, как всегда, демонстрирует свою открытую, честную и потому сильную позицию. Только что состоявшиеся телефонные переговоры президента Владимира Путина с главами Словении и Венгрии - тому наглядное подтверждение. Это важный сигнал. Руководство нашей страны не собирается в ответ на протокольную риторику, сопровождающую любое заседание НАТО, прятать камень за пазуху. Нам нужно думать о долгосрочной экономической выгоде".

При этом Фрадков выразил уверенность, что российские государственные интересы находятся под надежной защитой российских вооруженных сил, что не раз наглядно доказано. "И ни у кого в НАТО, убежден, это сомнений не вызывает, - подчеркнул он. - Да и прямые контакты с непосредственными участниками брюссельской встречи всегда лучше заочной полемики с официальными пресс-релизами".

Российский институт стратегических исследований - ведущий российский научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом РФ. Главная задача РИСИ - информационное обеспечение администрации президента, парламента, Совета безопасности РФ, аппарата правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур по вопросам национальной безопасности, взаимоотношений России с другими странами, прогнозов политических и социально-экономических процессов на глобальном и региональном уровнях и другим темам.

Возглавляет РИСИ экс-премьер, бывший директор СВР Михаил Фрадков.