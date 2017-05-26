Лавров обсудил с главой МИД Франции подготовку визита Путина в Париж

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом подготовку визита президента РФ Владимира Путина во Францию. Как сообщили в МИД РФ, в ходе первого телефонного разговора министров Лавров также передал Ле Дриану приглашение посетить Россию.
"В ходе беседы министры в рамках подготовки к визиту президента России Путина во Францию обсудили широкий круг двусторонних вопросов, обменялись мнениями о наиболее острых проблемах международной повестки дня, включая задачи урегулирования кризисов в Ливии, Ираке и на Украине", - информировали в дипведомстве.
"Ле Дриан с благодарностью принял переданное ему Лавровым приглашение посетить Российскую Федерацию", - отметили в министерстве.
По сообщению МИД РФ, стороны подчеркнули обоюдную готовность к взаимоуважительному сотрудничеству в Совете Безопасности ООН и на других многосторонних площадках по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона посетит Париж с визитом 29 мая.