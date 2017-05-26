В Думе опровергли принятие решений, связанных с проверкой деятельности Учителя

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре не принимал никаких решений, связанных с проверкой финансовой деятельности режиссера Алексея Учителя. Об этом заявила зампредседателя комитета Ольга Казакова ("Единая Россия") в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова ее коллеги Александра Шолохова, сказанные им в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Да, разговор в комитете был, поскольку все мы - вовлеченные, неравнодушные люди, но после обсуждения никаких решений не принималось. По всей видимости, моего коллегу Шолохова неверно интерпретировали", - сказала Казакова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ТАСС, что просьбы о проверках кинокомпании режиссера Алексея Учителя являются личной инициативой депутата Натальи Поклонской. При этом право парламентариев обращаться с запросами в ведомства закреплено Конституцией РФ, напомнил спикер.