В МИД РФ глубоко озабочены массовой гибелью мирных граждан Ирака в результате бомбежек США

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москва глубоко озабочена фактами массовой гибели мирного населения Ирака в результате непрекращающихся бомбежек и обстрелов со стороны возглавляемой США коалиции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте дипведомства.

"В Москве глубоко озабочены вскрывающимися фактами массовой гибели мирного населения Ирака в результате непрекращающихся бомбежек и обстрелов со стороны США и их западных союзников по антиигиловской коалиции. Масштабы жертв шокируют", - подчеркнула дипломат.

В частности, отметила она, из Вашингтона пришли "запоздалые признания" американским военным командованием гибели одновременно свыше сотни мирных жителей мосульского района Аль-Джадида 17 марта 2017 года в результате удара авиации США по жилым кварталам. "Число убитых мирных граждан, по данным ряда СМИ, доходит до 200 человек, - отметила официальный представитель МИД РФ. - И это лишь очередной кровавый эпизод "бесконтактной войны", ведущейся американцами в Ираке и соседней Сирии".

Подтверждением тому стала гибель на днях в приграничном сирийском городке Меядин 35 местных жителей, продолжила Захарова. "Как и в Мосуле, среди них были женщины и дети", - констатировала она.

Американская статистика вызывает вопросы

"На таком фоне вызывает немало законных вопросов приводимая американскими военными статистика жертв среди гражданского населения Ирака в результате применения коалицией авиации и тяжелых вооружений", - указала дипломат. Она напомнила о том, что называется цифра в 352 погибших иракца. "Между тем реальные данные совсем иные", - считает Захарова.

Так, по ее словам, британская мониторинговая группа "Эйрворс" говорит о не менее, чем 3100 гражданских лицах. "Как видно, это в восемь раз превышает вымученные признания американцев, продолжающих вместе с западными союзниками "лакировать" неприглядную картину иракских событий", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны Захарова выразила соболезнования в связи с жертвами среди иракского мирного населения. "Одновременно подтверждаем солидарность с руководством и народом дружественного Ирака в тяжелый для этой страны момент. Готовы и далее оказывать Багдаду эффективную поддержку в бескомпромиссной борьбе с террористической угрозой, откуда бы она ни исходила", - заключила она.