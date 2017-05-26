В МИД РФ глубоко озабочены массовой гибелью мирных граждан Ирака в результате бомбежек США

Укладку нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершат 28 маяСпорт 26 мая, 21:57
CNN: Коми знал, что в расследовании по "делу Клинтон" имелась ложная уликаМеждународная панорама 26 мая, 21:40
ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 26 мая, 21:39
Экс-гендиректор ФК "Зенит": Фурсенко - идеальный кандидат на пост президента клубаСпорт 26 мая, 21:08
Развитие технологий опережает подготовку кадров в сфере кибербезопасностиЭкономика и бизнес 26 мая, 21:06
Овечкин не изменил своего решения относительно участия в ОИ-2018Спорт 26 мая, 20:54
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 26 мая, 20:48
Шум угрожает природе СШАСоциальная ответственность 26 мая, 20:47
Мэй: Трамп признал, что утечки секретной информации недопустимыМеждународная панорама 26 мая, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москва глубоко озабочена фактами массовой гибели мирного населения Ирака в результате непрекращающихся бомбежек и обстрелов со стороны возглавляемой США коалиции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте дипведомства.
"В Москве глубоко озабочены вскрывающимися фактами массовой гибели мирного населения Ирака в результате непрекращающихся бомбежек и обстрелов со стороны США и их западных союзников по антиигиловской коалиции. Масштабы жертв шокируют", - подчеркнула дипломат.
В частности, отметила она, из Вашингтона пришли "запоздалые признания" американским военным командованием гибели одновременно свыше сотни мирных жителей мосульского района Аль-Джадида 17 марта 2017 года в результате удара авиации США по жилым кварталам. "Число убитых мирных граждан, по данным ряда СМИ, доходит до 200 человек, - отметила официальный представитель МИД РФ. - И это лишь очередной кровавый эпизод "бесконтактной войны", ведущейся американцами в Ираке и соседней Сирии".
Подтверждением тому стала гибель на днях в приграничном сирийском городке Меядин 35 местных жителей, продолжила Захарова. "Как и в Мосуле, среди них были женщины и дети", - констатировала она.
"На таком фоне вызывает немало законных вопросов приводимая американскими военными статистика жертв среди гражданского населения Ирака в результате применения коалицией авиации и тяжелых вооружений", - указала дипломат. Она напомнила о том, что называется цифра в 352 погибших иракца. "Между тем реальные данные совсем иные", - считает Захарова.
Так, по ее словам, британская мониторинговая группа "Эйрворс" говорит о не менее, чем 3100 гражданских лицах. "Как видно, это в восемь раз превышает вымученные признания американцев, продолжающих вместе с западными союзниками "лакировать" неприглядную картину иракских событий", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Со своей стороны Захарова выразила соболезнования в связи с жертвами среди иракского мирного населения. "Одновременно подтверждаем солидарность с руководством и народом дружественного Ирака в тяжелый для этой страны момент. Готовы и далее оказывать Багдаду эффективную поддержку в бескомпромиссной борьбе с террористической угрозой, откуда бы она ни исходила", - заключила она.