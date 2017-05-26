Слуцкий: высылка российских дипломатов из Эстонии осложнит отношения с РФ во всех сферах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов еще больше осложняет и так крайне непростые отношения (Эстонии) с РФ и будет иметь последствия по всем направлениям. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это очередной недружественный шаг со стороны эстонских властей, который, как и было заявлено, не останется без ответа со стороны России", - сказал Слуцкий.

По его словам, помимо зеркальных мер с российской стороны, выдворение дипломатов РФ, безусловно, отразиться и на других сферах двусторонних отношений. "Конечно, это будет иметь отрицательные последствия не только в дипломатической плоскости, но по другим направлениям наших связей", - отметил глава комитета.

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральному консулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву предложено покинуть республику. При этом в ведомстве отказалась назвать причины такого решения.

В ответ на это в МИД России подчеркнули, что высылка двух российских дипломатов из Эстонии - недружественный акт, который не останется без ответа. Министерство расценило этот шаг как провокационный и необоснованный и отметило, что он "еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того, по сути, загнанные Таллином в тупик".