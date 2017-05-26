Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая

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ТАЛЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев покинут Эстонию по требованию местных властей до конца текущего месяца. Об этом сообщил посол России в Эстонии Александр Петров.
"МИД Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца должны покинуть страну", - сказал он в эфире местного телеканала TVN.
По словам посла, "объяснять мотивы данного решения в дипломатической практике не принято". "Поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно недружественный акт, который будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений", - заключил он.
Он отметил, что оба высылаемых дипломата - "кадровые сотрудники МИД РФ, которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".
Ранее представитель МИД Эстонии Сандра Камилова сообщила ТАСС, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии. Она отказалась назвать причины такого решения.