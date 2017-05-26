Посол РФ во Франции: ситуация в мире требует возврата к форматам взаимодействия двух стран

ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Международная ситуация требует вернуться к эффективным форматам взаимодействия России и Франции. Такое мнение высказал посол РФ во Франции Александр Орлов, комментируя перспективы двусторонних отношений в свете предстоящего 29 мая рабочего визита президента РФ Владимира Путина во Францию по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона.

"В последние годы не по нашей вине была приостановлена деятельность некоторых институтов двустороннего сотрудничества, - напомнил дипломат. - Между тем, ситуация в мире требует восстановить эти важные площадки диалога, в том числе формат "2 + 2" - совместные встречи министров иностранных дел и обороны".

Орлов отметил, что франко-российские деловые связи пострадали от санкций, введенных Евросоюзом под давлением США. "В итоге пострадали сельское хозяйство, другие отрасли французской экономики, ведущие компании понесли многомиллионные убытки", - констатировал посол.

Он считает, что "нетерпимость такой ситуации очевидна для многих". "В минувшем году обе палаты французского парламента - и Национальное собрание, и Сенат - первыми в Европейском союзе высказались за отмену санкций", - напомнил дипломат.

Несмотря на известную позицию ЕС, французские предприятия в последнее время вновь активизировали работу на российском рынке. "Этому помог Совет по деловому сотрудничеству, возобновивший деятельность в минувшем году в бытность Макрона его сопредседателем, - отметил он. - Кстати, по итогам 2016 года Франция стала крупнейшим иностранным инвестором в России".

Французские коллеги признают, что пора возобновить и работу двусторонней Межправительственной комиссии под руководством глав правительств. Новую динамику могли бы привнести в наши связи и регионы. Главы французских регионов назвали в последнее время "немало конкретных сфер, где есть возможности значительно продвинуться вперед".

Предстоит возобновить и деятельность Большой российско-французской межпарламентской комиссии. "Чтобы этот диалог проходил в нормальных условиях, необходимо, разумеется, отменить нелепые личные санкции, введенные в Евросоюзе в отношении ряда известных российских законодателей", - считает дипломат.Посол РФ во Францу