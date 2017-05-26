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Посол РФ во Франции: ситуация в мире требует возврата к форматам взаимодействия двух стран

Политика
26 мая, 23:03 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Дмитрий Горохов

Александр Орлов считает, что ситуация в мире требует восстановить в том числе формат "2 + 2" - совместные встречи министров иностранных дел и обороны

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ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Международная ситуация требует вернуться к эффективным форматам взаимодействия России и Франции. Такое мнение высказал посол РФ во Франции Александр Орлов, комментируя перспективы двусторонних отношений в свете предстоящего 29 мая рабочего визита президента РФ Владимира Путина во Францию по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона.

Интервью

Посол России во Франции Александр Орлов

Посол РФ во Франции: президенты двух стран установят личный контакт

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"В последние годы не по нашей вине была приостановлена деятельность некоторых институтов двустороннего сотрудничества, - напомнил дипломат. - Между тем, ситуация в мире требует восстановить эти важные площадки диалога, в том числе формат "2 + 2" - совместные встречи министров иностранных дел и обороны".

Орлов отметил, что франко-российские деловые связи пострадали от санкций, введенных Евросоюзом под давлением США. "В итоге пострадали сельское хозяйство, другие отрасли французской экономики, ведущие компании понесли многомиллионные убытки", - констатировал посол.

Он считает, что "нетерпимость такой ситуации очевидна для многих". "В минувшем году обе палаты французского парламента - и Национальное собрание, и Сенат - первыми в Европейском союзе высказались за отмену санкций", - напомнил дипломат.

Несмотря на известную позицию ЕС, французские предприятия в последнее время вновь активизировали работу на российском рынке. "Этому помог Совет по деловому сотрудничеству, возобновивший деятельность в минувшем году в бытность Макрона его сопредседателем, - отметил он. - Кстати, по итогам 2016 года Франция стала крупнейшим иностранным инвестором в России".

Французские коллеги признают, что пора возобновить и работу двусторонней Межправительственной комиссии под руководством глав правительств. Новую динамику могли бы привнести в наши связи и регионы. Главы французских регионов назвали в последнее время "немало конкретных сфер, где есть возможности значительно продвинуться вперед".

Предстоит возобновить и деятельность Большой российско-французской межпарламентской комиссии. "Чтобы этот диалог проходил в нормальных условиях, необходимо, разумеется, отменить нелепые личные санкции, введенные в Евросоюзе в отношении ряда известных российских законодателей", - считает дипломат.Посол РФ во Францу

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