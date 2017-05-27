Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Командование российской группировки войск в Сирии приняло меры для предотвращения выхода боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из Ракки в направлении расположенной к югу Пальмиры.

Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

"По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок "Исламского государства" достигнута договоренность об открытии для боевиков безопасного "южного коридора", - сказал собеседник. - Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город при условии, что они направятся в район Пальмиры".

С получением этих сведений командование российских войск в Сирии приняло меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении, уточнил источник в Минобороны РФ.

"В целях мониторинга обстановки усилены все виды разведки. На возможных маршрутах выхода террористов круглосуточно работают российские беспилотные летательные аппараты. К уничтожению групп боевиков ИГ в этом районе привлечены самолеты и вертолеты ВКС России и подразделения Сил специальных операций", - отметил собеседник.

По его словам, "25 мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, была обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС".

"В результате ударов потери боевиков ИГ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов", - добавил источник.

В Минобороны РФ заверили, что "любые попытки боевиков ИГ по перемещению в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться".