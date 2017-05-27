Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин отметил большую работу КПРФ по защите социальных прав и поддержке промышленности

Политика
27 мая, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Президент РФ также выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям открывшегося XVII съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Важно, что при обсуждении ключевых проблем развития России КПРФ демонстрирует взвешенный, деловой подход, предлагает конкретные программы и инициативы. Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку ОПК, промышленности и сельского хозяйства, образования и науки, патриотическое воспитание молодежи", - говорится в телеграмме.

КПРФ проводит очередной съезд, на котором, как ожидается, будут внесены некоторые изменения в партийный устав и изменен состав руководящих органов. Президент выразил уверенность, что съезд партии пройдет в творческом и созидательном ключе, а также станет площадкой для плодотворных дискуссий.

"Партия неизменно проявляет высокую ответственность и, выражая интересы миллионов избирателей, широко представлена в законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления", - подчеркнул глава государства.

Путин пожелал коммунистам успешной работы и выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
2
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
3
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Источник: первый полет космического корабля "Федерация" планируется перенести на 2022 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама