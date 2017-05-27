Путин отметил большую работу КПРФ по защите социальных прав и поддержке промышленности

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям открывшегося XVII съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Важно, что при обсуждении ключевых проблем развития России КПРФ демонстрирует взвешенный, деловой подход, предлагает конкретные программы и инициативы. Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку ОПК, промышленности и сельского хозяйства, образования и науки, патриотическое воспитание молодежи", - говорится в телеграмме.
КПРФ проводит очередной съезд, на котором, как ожидается, будут внесены некоторые изменения в партийный устав и изменен состав руководящих органов. Президент выразил уверенность, что съезд партии пройдет в творческом и созидательном ключе, а также станет площадкой для плодотворных дискуссий.
"Партия неизменно проявляет высокую ответственность и, выражая интересы миллионов избирателей, широко представлена в законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления", - подчеркнул глава государства.
Путин пожелал коммунистам успешной работы и выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.