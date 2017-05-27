Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Слова президента Украины Петра Порошенко о "щупальцах Кремля" в российских соцсетях являются проявлением паранойи. Такое мнение высказал журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявления Порошенко американскому изданию, в котором украинский президент объяснил запрет на российские интернет-ресурсы.

"Типичная паранойя. Как бы Украина не осталась без президента", - сказал Клинцевич.

Он сравнил высказывания Порошенко со словами первого министра обороны США и министра военно-морского флота Джеймса Форрестола, который 22 мая 1949 года выбросился из окна госпиталя с криком "Русские идут!". "Эта фраза впечаталась в память человечества как символ сначала антисоветской, а затем антироссийской истерии. "Щупальца Кремля" Петра Порошенко из той же серии", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, существует русский мир "как геополитическое и социокультурное явление, влияние которого на человечество действительно огромно". "И вот эти "щупальца" обрезать в принципе невозможно", - считает Клинцевич.

Изданию Politico Порошенко заявил, что запретом российских сетей он обрезал "щупальца Кремля", которые, как выразился украинский президент, "тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников".

Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.