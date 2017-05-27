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Зюганов заверил коммунистов Украины в поддержке КПРФ

Политика
27 мая, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

По словам лидера партии, КПРФ три года отправляет гуманитарную помощь в Донбасс, уже отправлено более 60 гуманитарных конвоев

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. КПРФ продолжит оказывать поддержку Коммунистической партии Украины (КПУ), деятельность которой запрещена. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на 17-м съезде партии.

Он отметил, что на разных этапах давление и сложности в работе испытывали коммунисты в Грузии, Молдавии, Казахстане, а "в Прибалтийских государствах, Узбекистане и Туркмении компартии вынуждены работать фактически в условиях подполья".

"Партии Союза компартий неоднократно выступали в поддержку коммунистов на Украине под руководством Симоненко Петра Николаевича. Он у нас участвует в съезде. Давайте заверим, что мы будем отчаянно и дружно сражаться за достоинство наших украинских друзей и товарищей", - сказал Зюганов.

Он также напомнил о том, что КПРФ выступает за признание независимости провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам Зюганова, КПРФ три года отправляет гуманитарную помощь в Донбасс, уже отправлено более 60 гуманитарных конвоев.

В июле 2014 года министерство юстиции Украины обратилось в Окружной административный суд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины. В декабре 2015 года суд принял решение запретить деятельность партии. КПУ обжаловала данное решение в суде, вердикт по апелляции пока не вынесен.

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