Путин и Роухани подчеркнули важность совместных усилий при урегулировании ситуации в Сирии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого поздравил его с переизбранием на пост главы государства и обсудил ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Российский лидер поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в его деятельности", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стороны подтвердили настрой на углубление многопланового двустороннего взаимодействия в русле договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана в Россию в марте этого года. "Особое внимание уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации крупных совместных проектов в нефтегазовой сфере и в области мирного атома", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии. "При обсуждении ситуации в Сирии подчеркнута важность наращивания совместных усилий по содействию политико-дипломатическому урегулированию конфликта в этой стране, в частности в рамках астанинского процесса и путем реализации Меморандума о создании зон деэскалации", - говорится в сообщении.

Также стороны условились о продолжении контактов как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

Президентские выборы состоялись в Иране 19 мая. Победу на них одержал Хасан Роухани: он переизбран на второй срок. За него проголосовали 57% пришедших на участки избирателей.