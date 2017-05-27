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Путин и Роухани подчеркнули важность совместных усилий при урегулировании ситуации в Сирии

Политика
27 мая, 13:31 UTC+3 МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Лидеры также подтвердили настрой на углубление многопланового двустороннего взаимодействия в русле договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана в Россию в марте 2017года

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого поздравил его с переизбранием на пост главы государства и обсудил ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Российский лидер поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в его деятельности", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стороны подтвердили настрой на углубление многопланового двустороннего взаимодействия в русле договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана в Россию в марте этого года. "Особое внимание уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации крупных совместных проектов в нефтегазовой сфере и в области мирного атома", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии. "При обсуждении ситуации в Сирии подчеркнута важность наращивания совместных усилий по содействию политико-дипломатическому урегулированию конфликта в этой стране, в частности в рамках астанинского процесса и путем реализации Меморандума о создании зон деэскалации", - говорится в сообщении.

Также стороны условились о продолжении контактов как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

Президентские выборы состоялись в Иране 19 мая. Победу на них одержал Хасан Роухани: он переизбран на второй срок. За него проголосовали 57% пришедших на участки избирателей.

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Персоны
Роухани, Хасан Путин, Владимир Владимирович
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