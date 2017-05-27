Зюганов заявил, что как лидер партии должен быть готов участвовать в выборах президента

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос, готов ли он участвовать в выборах президента, если так решит партия, напомнил, что он лидер одной из крупнейших партий, и если он не готов к выборам, ему "нечего тут делать".

"Я лидер крупнейшей партии, если не готов, то нечего тут делать", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, готов ли он участвовать в президентской кампании.

В то же время Зюганов отметил, что пока КПРФ обсуждает со своими сторонниками из числа народно-патриотических сил возможных кандидатов на президентский пост от компартии. Партия предложила для обсуждения кандидатов в состав правительства народного доверия, в том числе кандидата в президенты, премьер-министры, вице-премьеры. "Сейчас этот процесс идет, обсуждение идет очень плотно", - заметил он.

"Что касается персонального состава, то на большом совете народно-патриотических сил мы это определим позже", - добавил лидер КПРФ.

О выборах президента

Как ранее сообщили в ЦИК РФ, избирательная кампания по выборам президента официально начнется в период 7-17 декабря; выборы, как ожидается, должны состояться 18 марта.

Зюганов участвовал в выборах президента в 1996-м, 2000-м и 2012 годах, в 2004 году КПРФ представлял Николай Харитонов.

Ранее о намерении участвовать в президентской кампании уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Кроме того, о желании бороться за пост президента заявляет и оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на 5 лет условно по делу о хищении средств фирмы "Кировлес". В соответствии с нормами российского избирательного законодательства осужденный по тяжкой статье не имеет права участвовать в выборах еще в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. Навальный, однако, ссылается на соответствующий пункт Конституции, который он трактует как запрет избирать и быть избранным лишь лицам, находящимся по приговору суда в местах лишения свободы.